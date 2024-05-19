Сенатор Совфеда от Херсонской области Игорь Кастюкевич назвал «колоссальной» сумму ущерба от разрушения украинскими боевиками Каховской ГЭС. Он отметил, что пока может сообщить только примерные цифры, так как подсчеты еще продолжаются.

На данный момент сумма ущерба составляет около 11,5 миллиарда рублей. Это не только расходы на восстановление жилья и инфраструктуры в районах, попавших под затопление после подрыва Каховской ГЭС, но еще и компенсации тем людям, которые потеряли свое имущество и остались без крыши над головой.

Кастюкевич отметил, что после покрытия всех вышеупомянутых затрат будет названа точная сумма ущерба.

Также он сообщил о необратимых потерях, к которым относятся гибель местных жителей, животных, уничтожение фауны и флоры.