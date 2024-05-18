Ивановские десантники ворвались в Часов Яр, прорвав линию обороны противника. Также они заняли несколько опорных пунктов ВСУ на окраине города, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Бойцы ВДВ пошли на штурм города. Они прорвали украинскую оборонительную линию в микрорайоне «Новый» и сейчас продвигаются как по плотной многоэтажной застройке, так и на флангах.

Киев о действиях 98-й дивизии русского десанта пока молчит. Однако он признал мощное наступление ВС РФ в районе населенных пунктов сразу за Ивановским, в заказнике «Ступки-Голубовские 2» и под Калиновкой. По мнению военных корреспондентов, совсем скоро оттуда должны поступить хорошие новости об итогах штурмов.