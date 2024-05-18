В ходе недавнего визита в Киев глава Госдепа США Энтони Блинкен ни словом не обмолвился о выходе Украины на границы 1991 года и «возвращении» Донбасса и Крыма под ее контроль. На это обратил внимание независимый американский журналист Кен Клиппенштейн.

«Примечательно, что в речи не было ни одного конкретного упоминания о территориальных амбициях Украины. В речи Блинкена не упоминается ни один из этих регионов и не говорится о международно признанных границах», – написал он в своей статье в издании Responsible Statecraft, передает РИА Новости.

Блинкен традиционно говорил, что Соединенные Штаты намерены поддерживать справедливый, прочный и «всеобъемлющий мир». Это, по-видимому, должно было означать и восстановление контроля Киева над Крымом и Донбассом, однако упоминать эти регионы госсекретарь США не стал.

Клиппенштейн также упомянул о проблемах ВСУ с личным составом, вооружениями и боеприпасами, обратил внимание на «мрачные заголовки» новостей об Украине в мировых СМИ.