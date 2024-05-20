Командир российской танковой роты с позывным «Ереван» рассказал РИА Новости, что танки Т-80БВ достаточно надежно защищены от поражения противником. Однако несмотря на это, бойцы разработали дополнительную защиту.

По его словам, над башней пришлось установить дополнительную конструкцию, которая повышает живучесть боевой машины при атаках барражирующих боеприпасов противника. Кроме того, штатный комплекс динамической защиты был существенно усилен.

Все это позволило превратить танк в настоящую движущуюся крепость, которую сложно поразить одним ударом.

«Ереван» также отметил, что западные танки не могут нормально двигаться по нашей земле. Они имеют слишком большой вес и быстро увязают в грунте, неспособны маневрировать, из-за чего становятся простой целью для российских военных.