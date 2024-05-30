В Телеграм-канале 13 TACTICAL были опубликованы видеокадры уничтожения украинского безэкипажного катера российским FPV-дроном. Отмечается, что фиксация подобного удара была снята впервые.

На видео можно рассмотреть, как российский беспилотник движется над водами Черного моря и, ускоряясь, атакует правый борт безэкипажного катера ВСУ. Когда именно произошло уничтожение вражеского судна, не уточняется.

Авторы Телеграм-канала оставили под видеозаписью краткий, но существенный комментарий профессиональных действий российского оператора БПЛА.

«Это когда наши парни умеют так, как не умеют ни один ваш заграничный инструктор за много денег», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о нанесении российскими силами массированного удара по авиабазе Староконстантинов в Хмельницкой области. По вражескому объекту были запущены дроны-камикадзе «Герань», после авиабазу атаковали крылатыми и гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».