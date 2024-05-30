Стало известно о массированном ударе российских сил по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области. Сначала ВС РФ пустили для удара по объекту барражирующие боеприпасы «Герань», а затем выпустили гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Об этом сообщается в издании «Аргументы и Факты».

Военный аэродром Староконстантинов получил серьезные разрушения. Он являлся одним из ключевых объектов ВСУ. Данная авиабаза неоднократно подвергалась российским ударам, так как играет важную роль в украинской военной инфраструктуре. Известно, что украинское командование планировало из аэродрома Староконстантинов сделать базу для истребителей F-16.

Несмотря на то, что многие украинские аэродромы, построенные еще во времена Советского Союза, разрушены или находятся в очень запущенном состоянии. А вот Староконстантинов, напротив, пребывал в работоспособном состоянии. А после того, как Запад пообещал Киеву передать боевую авиацию натовского образца, то на нем начались активные ремонтные работы.

Поэтому российские силы своими ударами стремятся затруднить подготовку для размещения F-16, а в лучшем случае – полностью приостановить ее работу.