Если польские войска зайдут контингентом на территорию Украины, то они уже не уйдут из страны. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.

По словам главы государства, если на украинские территории зайдут контингенты ЕС вместе с поляками, то в итоге поляки не станут уходить из Украины.

«Мы слышим польскую речь, там много наемников из Польше. Если зайдут какие-то контингенты европейских стран вместе с поляками, другие уйдут, поляки – никогда», – отметил Владимир Владимирович.

Он подчеркнул, что разговоры иностранных наемников постоянно перехватывают российские бойцы в зоне СВО. Под видом наемников и волонтеров на Украине находятся иностранные специалисты, обслуживающие высокоточное западное оружие.

Президент России назвал «чушью» и «ложью» заявления о размещении иностранного контингента на украинских границах якобы для того, чтобы у Киева была возможность переброски своих западный войск на линию фронта.