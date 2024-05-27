Металлургический комбинат «Азовсталь» в Мариуполе наносил серьезный вред окружающей среде своими выбросами в воздух и в море. Поэтому рассматривается вариант открытия на его месте небольших промышленных предприятий, рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

Он отметил, что в ходе боевых действий комбинат получил серьезные повреждения, поэтому восстанавливать его не будут. Тем более, что в Мариуполе он не нужен в том виде, в котором существовал до СВО.

«Эта зона будет подготовлена, рекультивирована, зачищена под промышленный парк, под, может быть, малые промышленные предприятия», — заявил глава республики.

Также он отметил, что в ДНР сохранится «промышленный уклон», однако концепция производств будет пересмотрена с учетом потребностей государства и экономических санкций.