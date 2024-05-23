Известно, что певицы Алла Пугачева и София Ротару с давних пор враждуют. Открыто они никогда об этом не говорили, но в мире шоу-бизнеса всем известно, что артистки практически не общались друг с другом.

Продюсер Алина Красная рассказала журналистам «Комсомольской правды», почему две знаменитые певицы ведут «холодную войну». По ее словам, причина заключается именно в гонорарах. Если Ротару узнавала, что ей предстоит выступать на одном концерте с Пугачевой, то сразу понимала свой ценник.

По словам Красной, однажды София Ротару узнала, что за выступление на известном фестивале в Баку Пугачевой выплатили гонорар в размере полмиллиона долларов. У Софии Михайловны гонорар оказался вдвое меньше, и это привело певицу в гневное состояние.

В свою очередь, продюсер Сергей Лавров рассказал, что Пугачева и Ротару никогда открыто не враждовали. По его словам, на сборном концерте у Пугачевой сильно разболелась голова, а Ротару помогла ей, предложив свое лекарство.