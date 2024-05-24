Россия всегда выступала за переговоры по Украине, а также никогда и никому не запрещала проводить их, искать пути для дипломатического урегулирования конфликта, в очередной раз заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства выступил с таким заявлением в ходе пресс-конференции после переговоров между РФ и Белоруссией.

«Что касается переговорного процесса, я много раз об этом говорил, хочу и здесь, в Минске, ещё раз это подчеркнуть: Россия никогда от этих переговоров не отказывалась», – заявил президент.

Также он отметил, что Москва и сейчас готова вернуться к переговорам с Киевом. Однако проводиться они будут не с учетом чьих-либо хотелок, а с учетом тех реалий, которые в данный момент сложились в зоне проведения специальной военной операции.