Российские бойцы в ходе боев за Волчанск в Харьковской области завладели трофейной техникой противника. В распоряжении наших военнослужащих оказался канадская бронемашина Roshel Senator. В Сети были опубликованы снимки трофейной техники.

Отмечается, что вражеский автомобиль захватили подразделения 272-го мотострелкового полка 47-й дивизии ВС РФ. На фотографии российские военнослужащие стоят возле броневика и держат в руках российский триколор. Соответствующий снимок опубликовали авторы Телеграм-канала «Осведомитель». Отмечается, что машина в исправном состоянии.

Колесная бронемашина Roshel Senator была создана в 2018 году. Ее окрестили «Машиной апокалипсиса». Броневик имеет 6.7-литровый дизельный двигатель, выдающий мощность в 330 лошадиных сил. Roshel Senator собран на шасси Ford F-550. В машине присутствует бронекапусула, есть также камеры кругового обзора с функцией ночного видения, автономная вентиляционная и пожарная система.