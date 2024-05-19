Авторы Телеграм-канала «Военная хроника» сообщили, что в Волчанск начали прибывать первые подкрепления украинских подразделений. Авторы поста отметили, что располагают таковой информацией от своих источников.

«Постепенно появляются первые свидетельства прибытия подкрепления ВСУ в Волчанск», – отмечается в посте.

В качестве примера приводятся кадры поражения БТР «Страйкер» барражирующим боеприпасом «Ланцет». Бронетранспортер двигался в отрыве от основной группы и после обнаружения разведкой по нему ВС РФ нанесли удар.

По информации журналистов-аналитиков, вышеупомянутая техника относилась к 82-й ОДШБр бригаде, называемой «работинской». Однако, по всей видимости, данный БТР мог свидетельствовать о местонахождении в Волчанске 42-й ОМБр ВСУ. Есть сведения, что данная механизированная бригада тоже получила в свое распоряжение американские «Страйкеры».

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