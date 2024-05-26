Польша на юго-востоке подняла в небо свои военные самолеты из-за чрезмерной активности российской авиации дальнего действия. Такая информация была сообщена польским оперативным командованием на официальной странице в соцсети Х (бывший Twitter, заблокированный в РФ).

«Сегодня ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с ракетными ударами по объектам, расположенным, в том числе, на западной территории Украины…», – говорится в сообщении польского командования.

Данное решение польское руководство приняло для обеспечения безопасности воздушного пространства своего государства, а оперкомандование осуществляет постоянное наблюдение за ситуацией.

По информации украинских СМИ, в ночь на 26 мая взрывы прогремели в Хмельницкой, Киевской и Житомирской областях.

Польшей уже были подняты истребитель в воздушное пространство в конце апреля текущего года. Это решение поляки также объяснили активностью российской дальней авиации.