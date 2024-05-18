Полковник в отставке и военный эксперт Михаил Тимошенко уверен, что российские войска не станут штурмовать Харьков. Киев сдаст город по собственной инициативе, так как у него не будет другого выхода.

Во времена Великой Отечественной этот город, в котором сейчас живет полтора миллиона человек, тоже не пришлось штурмовать. Он просто был окружен со всех сторон за исключением небольшого коридора. Той же тактики стоит ожидать и от российских военных.

При этом ВСУ вряд ли сразу сдадут Харьков. Сейчас они активно передислоцируют в город резервы. По имеющейся у Тимошенко информации, половина из десяти резервных бригад уже отправлена на оборону Харькова.

Напомним, президент России Владимир Путин ранее заявил, что задачи освободить город пока не стоит. Главная цель наступления ВС РФ в Харьковской области – это формирование «санитарной зоны» для предотвращения ударов ВСУ по Белгороду.