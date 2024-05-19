Украинские власти слишком поздно приняли закон об ужесточении мобилизации. Теперь резервы вряд ли успеют вступить в сражение на ключевом его этапе, считает отставной немецкий полковник Вольфганг Рихтер.

Он напомнил, что военнообязанным дали два месяца на то, чтобы обновить данные в военкоматах. Кроме того, нужно не только собрать новобранцев, но и обучить их, организовать, провести занятия по слаживанию личного состава. На это уйдет еще несколько месяцев. В итоге резервы будут готовы только ближе к зиме.

Согласно новому закону, на Украине будут мобилизовать в зону СВО с 25 лет. Также возможен призыв заключенных по легким статьям. За уклонение от мобилизации предусмотрены крупные штрафы и целый ряд ограничений в правах, включая запреты на управление транспортными средствами и блокировку счетов в случае неуплаты штрафа.