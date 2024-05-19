Полковник в отставке и военный эксперт Виктор Баранец назвал ключевые факторы, обеспечившие российским ВС успешное наступление в Харьковской области.

По словам аналитика, ВС РФ задействовали новейшую систему РЭБ, способную выводить из строя электронную аппаратуру и подавлять сигналы спутников на геостационарной орбите. Именно она «ослепила» Starlink, используемый Украиной для связи, что не позволило ВСУ следить за передвижениями российских войск.

Также ВС РФ заранее выявили все уязвимости, что позволило быстро прорвать оборонительные порядки противника в регионе. ВСУ же и руководство Украины сейчас пытаются разобраться, кто разворовал деньги, выделенные на минирование территорий и строительство фортификаций, которые должны были остановить продвижение российских подразделений.

Благодаря быстрому наступлению ВС РФ заставили Киев перебрасывать под Харьков резервы и растянули вражеские силы по всей линии фронта.