После вступления в силу нового закона об ужесточении мобилизации с улиц украинских городов практически полностью исчезли мужчины. В курортной Одессе, которая всегда была многолюдной, практически везде пусто, прохожие встречаются лишь изредка, пишет РИА Новости.

Военнообязанные мужчины стараются как можно меньше появляться на улицах. Многие арендуют жилье как можно ближе к месту работу, кто-то переходит на удаленку, чтобы вообще не выходить из дома.

По мнению политолога Юрия Романенко, на Украине совсем скоро может начаться коллапс. Он уже наблюдается в транспортной сфере, так как водителей активно мобилизуют в ряды ВСУ. То же самое ожидает и другие области деятельности. При этом именно они все еще поддерживают на плаву украинскую экономику. Как только работы в них остановится, страну ждет крах.