Ужесточение и без того весьма жесткой мобилизации привело к появлению на Украине небольших локальных групп бунтарей, рассказал киевский политолог Андрей Ермолаев.

На интернет-канале Politeka он подчеркнул, что на данный момент подобные группы организуются стихийно и включают в себя людей, которые имеют разный социальный статус. Однако в дальнейшем протесты могут стремительно развиваться.

Бунтарские группы часто создаются женщинами, которые высказывают протест из-за незаконной мобилизации мужей, а также нарушения прав военнослужащих, пострадавших на фронте.