Ужесточение и без того весьма жесткой мобилизации привело к появлению на Украине небольших локальных групп бунтарей, рассказал киевский политолог Андрей Ермолаев.
На интернет-канале Politeka он подчеркнул, что на данный момент подобные группы организуются стихийно и включают в себя людей, которые имеют разный социальный статус. Однако в дальнейшем протесты могут стремительно развиваться.
Бунтарские группы часто создаются женщинами, которые высказывают протест из-за незаконной мобилизации мужей, а также нарушения прав военнослужащих, пострадавших на фронте.
«У нас уже много разных случаев, но все они вызывают одну и ту же реакцию – протест», – цитирует Ермолаева РИА Новости.