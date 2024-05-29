Два украинских военнослужащих из 8-го полка ССО Денис Бей и Константин Михальчук были ликвидированы во время боев на Харьковском направлении. Такую информацию сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Телеграм-канале.

Как отметил военкор, 8-й полк ССО является одним из самых подготовленных воинских соединений ВСУ, участвующих в боевых действиях еще с 2014 года. Бойцов данного полка тренировали инструкторы из Германии и США. В Донбассе этот полк получил название «карательный пол спецназначения».

По словам Поддубного, боевики из 8-го полка ССО освоили практику натовской диверсионной разведки и совершили множество терактов на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик.

«Боевики, освоившие глубинную разведку и натовскую практику ДРГ, совершили немало терактов на территории республик Донбасса», – подчеркнул журналист.

Военкор подчеркнул, что теперь «элиту украинского спецназа» киевский режим отправил на север Харьковской области.