Боец 128-й бригады теробороны ВСУ Андрей Кожома, который в боях под Волчанском получил ранение и оказался в плену ВС РФ, высказал благодарность русскому доктору. Он пояснил, что врач извлек из его уха осколок снаряда.

Военнослужащий родом из Одессы и именно в местной территориальной обороне начинал службу. Однако затем его перевели в Винницу, отправили на строительство укреплений в Чернобыле и в конечном итоге перебросили к Волчанску. Он и шестеро сослуживцев находились в опорном пункте, который взяли российские военные. Все украинцы сразу же сдались в плен.