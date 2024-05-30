Взятый в плен российскими солдатами под Волчанском украинский военнослужащий 128-й бригады теробороны Андрей Кожама рассказал о серьезных проблемах со здоровьем у бойцов ВСУ, принимавших участие в создании опорных пунктов в окрестностях Чернобыля. Об этом сообщает ТАСС.

По словам военнопленного, его перекинули под Чернобыль из Винницкой области, а изначально он состоял в рядах теробороны в Одессе.

«Копали позиции, блиндажи, окопы. Мы делали и первую линию, и вторую. Приезжали специалисты, замеряли уровень радиации, но нам никто ничего не говорил. Мы окапывались на глубину 3 м», – рассказал украинский военнослужащий.

Он также добавил, что у большинства сослуживцев начали выпадать зубы, была сильная боль в спине и теле. Обратившимся в больницу врачи так и не поставили диагноза. Однако военнослужащие сами поняли, что причина заключается в радиации.

Кожама также рассказал, что никаких мер антирадиационной безопасности во время их работы под Чернобылем не принимались. Также военным не выдавались антирадиационные медикаменты.