Поставка западом вооружений сделает еще более сложной участь граждан Украины, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что так называемая «военная помощь» Киеву на самом деле является крайне безответственной и опасной позицией.

«Единственное, что способны сделать эти вооружения, это сделать более тяжелой участь украинского народа. Позиция абсолютно безответственная, позиция опасная своими последствиями», – цитирует слова Пескова РИА Новости.

Ранее в Кремле заявляли, что накачивание ВСУ западным оружием никак не способствует миру. Эффект от этого будет совершенно обратным. Также, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, поставки вооружений и обучение украинских боевиков на территории стран НАТО вовлекают их в противостояние с Россией.