Первая леди Франции Брижит Макрон и первая леди ФРГ Эльке Бюденбендер были запечатлены фотографами возле памятника жертвам Холокоста в Берлине, расположенного в районе Бранденбургских ворот. Однако первые леди вели себя неподобающим образом. Они позволили в памятном месте скорби весело общаться друг с другом и даже смеяться.

Как сообщает немецкое издание Bild*, первые леди сопровождали своих супругов, главу Франции Эммануэля Макрона и президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайераф, на церемонии возложения венков к памятнику.

«Во время прохода мимо каменных плит в память об убитых евреях первые леди рассмеялись», – говорится в материале издания.

Что именно вызвало смех у Брижит и Эльке – не известно. Но подобным поведением они вызвали негатив со стороны общественности и недоумение в других европейских государствах.

Авторы издания Bild назвали фото смеющихся первых леди на фоне бетонных плит памятника жертвам холокоста раздражающим.

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