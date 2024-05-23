Бездарное использование Украиной западного вооружения является одной из главных уязвимостей ВСУ. Об этом заявил генерал-лейтенант ВВС США в отставке Дэвид Дептула, который разрабатывал план воздушной части операции «Буря в пустыне» 2001 года.

Он отметил, что если украинцы не научатся разумно применять поставляемое Западом вооружение, конфликт будет длиться еще долго. Если Вашингтон действительно намерен помогать Киеву возвращать потерянные территории, он должен как можно скорее заняться решением именно этой проблемы.

Дептула пояснил, что американское оружие должно создавать угрозу для российских систем ПВО, которые ВС РФ успешно применяют в зоне проведения специальной военной операции. В противном случае зенитно-ракетные комплексы продолжат успешно сбивать украинские самолеты и обеспечивать Москве полное превосходство в воздухе.