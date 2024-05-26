Глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью YouTube-каналу «Вышка» заявил об угасании интереса Вашингтона к ситуации на Украине. Об этом свидетельствует отказ американского лидера Джо Байдена приехать на саммит в Швейцарии.

Отказ Байдена отрезвил Владимира Зеленского, ведь ранее он был на все сто процентов уверен, что весь мир будет постоянно приходить на помощь Украине. Таким образом украинский президент наконец-то осознал, что Байдену более важно заниматься внутренними проблемами своей страны. Политолог подчеркнул, что Вашингтон без сожалений оставит Украину в стороне, когда на повестке дня стоят внутренние интересы.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что Джо Байден, по всей вероятности, не появится на саммите по Украине в Швейцарии, так как он занят сбором средств для предвыборной кампании в Калифорнии. Международная мирная конференция по украинскому вопросу должна состояться 15-16 июня.