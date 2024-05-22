Журналист Отар Кушанашвили заявил, что ему уже ничего не страшно. Он видел Машу Распутину без грима, а Надежду Бабкину – до 77 пластической операции. После этого бояться ему просто нечего.

Кушанашвили хорошо известен своими ироничными выпадами в адрес российских звезд эстрады. Одних он может подколоть по-доброму, в заявлениях по отношению к других проскальзывает злость.

«Представьте Надежду Бабкину до 77-й пластической операции, а я видел ее с нормальным лицом! Трудно представить, но видел и Машу Распутину без грима. Мне ничего не страшно!», – заявил Кушанашвили.

Также он добавил, что в отличие от Никиты Кологривого не позволяет себя высмеивать умерших артистов. Отар считает молодого актера талантливым, но ему не мешало бы выработать чувство такта и почтительности.