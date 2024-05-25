Телеграм-канал Readovka показал видеозапись с последствиями украинских ударов по системе предупреждения о ракетном нападении на Кубани.

На кадрах видно, что СПРН в Краснодарском крае получила повреждения. Автор видео рассказал, что два удара пришлись по двум находящимся рядом зданиям.

При этом в одном из них виднеется большое отверстие после удара вражеской ракеты.

Ранее об атаке на СПРН в Краснодарском крае рассказал сенатор Совфеда Дмитрий Рогозин. Он заявил, что эти удары организовывали и наводили Соединенные Штаты. Также бывший глава «Роскосмоса» высказался в том духе, что США и их союзники по НАТО понесут ответственность за свои агрессивные действия в отношении РФ.

“В любом случае, спускать с рук вседозволенность США и Киева, осуществивших этот террористический налет, недопустимо”, – написали автор публикации.