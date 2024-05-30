Мост через реку Волчья на улице Ленина в Волчанске взлетел на воздух после удара российских ВКС. Для уничтожения последней переправы использовались авиабомбы ФАБ с унифицированным модулем планирования и коррекции.

Кадры уничтожения моста опубликовал Telegram-канал «Северный ветер». Военные корреспонденты отметили, что этот объект назывался «мостом смерти», так как именно по нему боевики ВСУ пытались покинуть город, отступая под натиском ВС РФ.

Теперь переправа уничтожена и украинские военные оказались в котле. У них нет никакой возможности выйти из города, путь к отступлению отрезан.

Ранее глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев заявил, что ВС РФ освободили половину территории Волчанска.