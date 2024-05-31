Бойцы артиллерийских подразделений группировки войск «Центр» громят врага на Авдеевском направлении. В Сети появилось видео боевой работы реактивной системы залпового огня, которая представляет собой облегченную копию БМ-21 «Град».

Она установлена на платформу ЗиЛ-139 и отличается от стандартного «Града» низким расположением пакета с реактивными снарядами. Это несколько облегает процесс перезарядки системы.

Кроме того, в такой установке применяется не 40, а 36 боеприпасов.

Командир установки с позывным «Звезда» рассказал, что неотъемлемым этапом боевой работы является быстрая смена позиций. Она осуществляется сразу же после ударов по намеченным целям.

Над полем боя постоянно летают вражеские беспилотники, которые вычисляют РСЗО и отправляют координаты в командный пункт. Поэтому необходимо как можно скорее отстреляться и переезжать на другую позицию, чтобы не попасть под удар противника.