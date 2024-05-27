Инструктор Центра специальной тактической и начальной военной подготовки «Рокот» с позывным «Пиночет» рассказал, что некоторые операторы FPV-беспилотников достигают высокой результативности. Один из бойцов, к примеру, с помощью таких дронов ликвидировал больше 300 боевиков ВСУ.

Такими результатами в годы Великой Отечественной войны могли похвастаться только лучшие снайперы.

«Один российский оператор FPV-дрона уничтожил более 300 человек. Это же показатель уровня великого снайпера — героя Советского Союза Василия Зайцева», — цитирует инструктора РИА Новости.

FPV-дроны стали одним из самых распространенных видов вооружений в зоне проведения специальной военной операции. Их массово используют как российские ВС, так и армия противника. Ранее военкор Александр Коц рассказал, что у ВСУ имеются мощные ретрансляторы, которые позволяют обеспечивать для беспилотников большую дальность полета.