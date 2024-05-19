Неподалеку от недавно освобожденным российскими войсками села Соловьева в Донецкой Народной Республике была подбита БМП Bradley американского производства. Сокрушительный удар был нанесен беспилотником. Такую информацию сообщили представители силовых структур республики.

«Очередную Bradley подбили наши операторы FPV-дрона под Авдеевкой. В окрестностях Соловьево», – говорится в сообщении.

Напомним, расположенный неподалеку от Авдеевки населенный пункт Соловьево в ДНР российская армия отбила у ВСУ в начале мая. Сейчас неподалеку от Соловьево продолжаются бои. ВС РФ метр за метром освобождают Донецкую Народную Республику от армии преступного киевского режима.

Ранее сообщалось о захвате российской группировкой войск «Восток» эвакуационной машины FV104 Samaritan. Данная техника была произведена британцами. Российские бойцы вывезли технику в тыл для восстановления. В скором времени эта машина пополнит коллекцию трофейной техники западного вооружения.