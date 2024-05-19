В финале шоу «Звезды» на НТВ уверенную победу одержал Денис Дорохов с командой «Регионы». Именно он и стал обладателем главного приза в 20 миллионов рублей.

Второе место занял ведущий шоу Азамат Мусагалиев, выступавший с командой «Астана». Филипп Киркоров, который поддерживал «Борцов», оказался лишь на третьей позиции.

Телеведущая Лера Кудрявцева, которая понравилась зрителям в предыдущих выпусках, немного сникла к финалу и уже не так смешно шутила. Вероятно именно из-за этого она с «Раисами» заняла последнее место.

В пятерку же вошли Джиган с «Красноярском» и Дмитрий Маликов с командой «Сборная России».