Если Запад продолжит медлить и не выработает, наконец, адекватную стратегию ведения боевых действия на Украине, Киеву придется идти на мировую с Москвой.

При этом если раньше он имел возможность ставить какие-то условия, то сегодня, в условия полного доминирования ВС РФ на поле боя, придется соглашаться на те требования, которые поставит Москва, сообщило издание Newsweek.

От западных союзников Украины сейчас требуется быстро адаптироваться к существенно изменившейся ситуации в зоне проведения специальной военной операции. Если они этого не сделают, Киев продолжит терять территории. В итоге к переговорам, которые неминуемы, он подойдет в совершенно невыгодной для себя роли. Ему придется принимать любые условия РФ.