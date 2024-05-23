Не менее двух десятков взрывов прозвучали в Белгороде после очередного объявления ракетной опасности утром в четверг, 23 мая, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что удары наносились по центру города. Взрывы доносились с улицы Соборной практически сразу после объявления тревоги.

Это уже вторая серия взрывов. За 15 минут до них в Белгороде также объявили ракетную опасность и были нанесены удары по тому же центральному району города.

Напомним, Белгород регулярно подвергается ударам украинских террористов. При этом ракеты осознанно направляются по жилым районам, в которых нет военной инфраструктуры.

Информации о последствиях утренней атаки пока нет, данные уточняются, мы продолжаем внимательно следить за ситуацией в Белгороде.