Вокруг личности известной певицы Наташи Королевы разразился скандал после того, как ее выступление в Кремле в День Победы было вырезано из эфира. Артистка исполнила песню «Только ты не умирай». Она появилась на сцене с георгиевской ленточкой на груди. Почему выступление певицы было вырезано из эфира, неизвестно. Королева не комментировала этот момент.

СМИ активно начали обсуждать возможные причины, выдвигая различные версии. Одну из них высказал депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, артистка часто проживает в США и еще ни разу не высказала свое отношение к СВО.

«В Кремле за гонорар она выступить может. А высказать свою позицию в отношении страны, ситуации в стране?», – отметил Милонов.

Недавно Королева прервала молчание своим приглашением поклонников на ее концерт, который должен состояться 18 мая в Пятигорске.