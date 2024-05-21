Представитель Государственной погранслужбы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко заявил о возможном начале наступления российских сил в Сумской области. По его словам, наступление будет нести характер, подобный тому, что сейчас происходит в Харьковской области.

Демченко отметил, что ВС РФ могут в любой момент перейти в атаку даже если на данном направлении у них будет наблюдаться дефицит сил. Он подчеркнул, что в такой способ российское командование планирует растянуть линию фронты, чтобы проредить силы обороны ВСУ.

«Даже несмотря на то, что у ВС РФ не будет достаточных сил, они могут попытаться сделать что-то подобное, как это сейчас происходит по Харьковскому направлению», – заявил Демченко в эфире украинской радиостанции.

Из-за большой протяженности российско-украинской границы ВСУ сложно удерживать оборону из-за нехватки личного состава, техники и вооружения. А российская армия в этих показателях в разы превосходит украинскую, даже если Киев привлечет все доступные резервы.