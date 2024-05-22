Неизбежный прорыв российских войск в Волчанске может привести к самому крупному для ВСУ котлу с момента начала специальной военной операции.

«Российская газета» пишет, что Волчанск Киеву не удержать, прорыв в районе этого населенного пункта является только вопросом времени, несмотря на переброску туда крупных резервов ВСУ.

После Волчанска ВС РФ смогут беспрепятственно продвигаться до села Печенеги, закрывая которое, выйдут к Купянску. Это приведет к окружению украинских боевиков, причем котел будет самым крупным с самого начала спецоперации.

По мнению авторов публикации, ссылающихся на киевский Telegram-канал «Легитимный», именно в Харьковской области может решиться исход всего противостояния, поэтому ВС РФ нужно продвигаться вперед, уничтожая резервы противника.