В Сети опубликовано видео уничтожения очередного немецкого танка Leopard. Уточняется, что эпизод произошел в районе Марьинки, где украинские ВС задействовали боевую машину для атаки на укрепления российских войск.

На кадрах запечатлен немецкий танк, который прямой наводкой пытается поразить заглубленную и хорошо замаскированную позицию ВС РФ. Однако по нему прилетает снаряд, из-за чего боевая машина мгновенно воспламеняется и начинает сильно гореть.

Напомним, ВС РФ успешно уничтожают «Леопарды» и «Абрамсы», которыми Германия и США снабдили украинских боевиков. Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что у Запада нет оружия, способного помочь Киеву переломить ход противостояния. То же самое, что с танками, будет также с западными ракетами и истребителями F-16, которые также в скором времени могут поставляться на Украину.