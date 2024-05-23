В Telegram-канале Figtherbomber появилось видео уничтожения украинского МиГ-29 прямо на аэродроме Авиаторское в непосредственной близости от Днепропетровска.

По словам автора канала, удар на вражеский аэродром наводил разведывательный беспилотник. Оператор отправил на командный пункт координаты цели, после чего по ней прилетела ракета «Искандер».

На кадрах видно, как в небо поднимаются клубы дыма после атаки.

«Не самое красивое видео, но как говорится, чем богаты», – написал эксперт в подписи к записи, сделанной все тем же дроном.

Подтвердило уничтожение истребителя и подполье Днепропетровска. Дополнительно отмечается, что еще некоторое время продолжалась детонация авиационных боеприпасов, не исключено, что самолет готовился к боевому вылету.