Расчет российской реактивной системы залпового огня «Ураган» разгромил целый взвод украинских военных, которые пытались контратаковать утраченную ранее высоту. Соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ.

Старший офицер батареи «Ураганов» с позывным «Техас» рассказал, что в результате отражения контратаки не менее 30 боевиков ВСУ было успешно ликвидировано. Также он добавил, что РСЗО применяется также для ударов по скоплениям живой силы и техники, укреплениям и огневым точкам врага, передает News.ru.

«Техас» добавил, что в его подразделении служат бойцы, которые не теряют боевой дух ни при каких условиях, они своевременно и успешно решают самые сложные боевые задачи и пребывают в отличном настроении.