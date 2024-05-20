Владимир Зеленский с 20 мая прекращает быть легитимным президентом Украины. По этому поводу на Украине довольно много споров, но факт остается фактом – полномочия главы государства по действующему законодательству не продлеваются.

Впрочем, есть и лазейка. Закон говорит, что до вступления в должность нового президента, обязанности главы государства выполняет его предшественник. Зеленскому бы обратиться в Конституционный суд, чтобы снять все противоречия, но он боится решения не в свою пользу, пишет «МК».

«С легитимностью украинского президента все просто: если украинский президент устраивает Госдеп, значит, он легитимен. Все остальное неважно. Разумеется, оппозиция к Зеленскому внутри Украины попытается схватиться за эту тему, будет ее всяческим образом муссировать. Но на практике эти рассказы ни на что не влияют. Потому что тут все дело в работе госаппарата. Если госаппарат выполняет приказы президента, значит, он легитимен. Так что это тема для дискуссий на полуофициальном уровне. А как что-то реально оказывающее влияние на политическую ситуацию в стране — нет», – высказал свое мнение политолог Василий Стоякин.

С ним согласен и другой эксперт Юрий Баранчик. Он отмечает, что Запад будет продолжать поддерживать действующий киевский режим. Однако в случае, к примеру, прорыва ВС РФ или других неприятных для Вашингтона событий, Зеленского сделают козлом отпущения.