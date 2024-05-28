Освобождение населенных пунктов Нетайлово в ДНР и Ивановки в Харьковской области стало очередным достижением российских войск, пишет издание «Известия».

Нетайлово располагается неподалеку от села Первомайское и длительное время оно оставалось одним из наиболее мощных укрепрайонов ВСУ.

Кроме того, из Очеретино ВС РФ наступают на поселок Прогресс, постепенно приближаясь к Покровску (ранее – Красноармейск). Это крупный населенный пункт и один из самых мощныз центров обороны противника на Донбассе.

В Харьковской области продолжается освобождение населенных пунктов для формирования «санитарной зоны». ВСУ отчаянно сопротивляются, но они вынуждены сдавать одно село за другим, так как сил на их оборону явно недостаточно.

Это совершенно не устраивает Киев, репутация которого рушится с каждым сданным населенным пунктом. Поэтому он намеревается затеять авантюрную наступательную операцию, чтобы показать Западу свои возможности. Впрочем, даже украинские эксперты сомневаются в успехе подобных планов, прогнозируя новые потери.