Киевский режим начал подготовку к применению токсичных веществ на поле боя. Об этом свидетельствует запрос вооруженных сил Украины к западным партнерам о предоставлении антидотов, противогазов и других средств индивидуальной химической защиты.

«Особую обеспокоенность вызывают заявления представителей ВСУ о наличии в их распоряжении фосфорорганических соединений, включая аналоги боевого отравляющего вещества “Табун” (“Джи-Эй”)», – заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

По его словам, Киев обратился к западным партнерам с просьбой предоставить чрезмерное количество средств индивидуальной защиты от химоружия и антидотов. Данный факт свидетельствует о подготовке командования ВСУ к массовому применению высокотоксичных веществ в зоне боевых действий.

Кириллов также отметил, что украинская армия не прекращает попыток уничтожить химически опасные объекты, расположенные на территории Луганской и Донецкой Народных Республик. Опасные действия киевского режима могут привести к заражению местности опасными химическими веществами, что ставит под угрозу здоровье и жизни мирного населения.