Истребитель польских ВВС МиГ-29 потерял пустой топливный бак в ходе учебного полета. Упал он неподалеку от жилого района, однако никто не пострадал, сообщили в главном командовании ВС Польши.

Истребитель приписан к 22-й базе тактической авиации, которая располагается в населенном пункте Мальборк. Там же находится еще несколько самолетов МиГ-29, которые достались Варшаве в наследство от Советского Союза.

Всего по состоянию на прошлый год, в распоряжении ВВС Польши было 22 таких истребителя. Однако часть их передали Киеву.