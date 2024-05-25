Военный эксперт Антолий Матвийчук в беседе с журналистами издания News.ru рассказал, что Российская Федерация может предоставить самое современное оружие Сирии. Таким образом, у сирийских войск появятся средства для нанесения удара по ВС США.

По словам эксперта, Штаты незаконным образом ввели свои войска в Сирию, поэтому их действия можно полноправно считать оккупацией. И если Дамаск примет решение нанести удар по США «Калибром», предоставленным Россией, то это уже будет являться сирийской ракетой, по аналогии позиции Вашингтона в ситуации по Украине.

«Вы можете себе представить, если вдруг армия Сирии врежет по американцам, например, крылатой ракетой «Калибр»? А мы скажем, что «Калибр» не наш, а уже сирийский, а Дамаск имеет право атаковать оккупантов любыми способами, – заявил Матвийчук.

В качестве примера Матвийчук решил привести, военную базу Эт-Танф, провинция Хомс. Именно там размещены морские пехотинцы, десант и авиация ВС США. Он подчеркнул, что Москва может объяснить, что ракеты переданные Сирии, теперь являются ее собственностью. Поэтому Россия не несет за них никакой ответственности. А так как Дамаск считает американские войска оккупационными, то он вправе применить против них оружие.