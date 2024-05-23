В Крыму произошла массовая драка с участием порядка 30 человек. Видеозапись инцидента появилась в распоряжении Телеграм-канала «Mash на волне». На видеокадрах можно увидеть, как множество мужчин, часть из которых были с обнаженным торсом, затеяли настоящую драку в районе школы на улице Артиллерийской. Судя по видеозаписи можно сделать вывод, что участники драки не говорят на русском языке.

Очевидцы потасовки вызвали полицейских, однако по прибытию правоохранителей, участники массовой драки успели скрыться. Как отмечают местные жители, подобные конфликты в городе происходили уже неоднократно.

Известно, что массовая драка в Симферополе произошла 22 мая. Об инциденте сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. Он отметил, что данная ситуация взята на контроль сотрудниками МВД.

Как сообщили авторы ТГ «Mash на волне», зачинщиками драки оказались местные братья. Правоохранителям удалось выяснить, что причиной стала ссора братьев из-за денег. Как выяснилось, мать братьев взяла деньги (250 тысяч рублей) младшего сына без его ведома и оплатила ими услуги адвоката для старшего, который проходит подозреваемым по уголовному делу.

Полицейские нашли всех участников разборок. В семейной драке участвовало 25 человек.