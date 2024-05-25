Известная телеведущая Лена Летучая в разговоре с журналистами отметила, что у нее с супругом очень насыщенная сексуальная жизнь. И это несмотря на то, что пара состоит в браке уже 8 лет. По словам Летучей, главное, чтобы партнер вас возбуждал.

«Мне кажется, это самое главное. У меня с мужем в этом плане все замечательно. По моим глазам разве не видно, что все хорошо?» – подчеркнула Летучая.

Летучая недавно получила травму ноги во время своего путешествия. По словам знаменитости, она сделала операцию в Москве. Ведущая отметила, что доверяет отечественным специалистам, поэтому сделала операцию в России.

По рекомендации врачей ведущая временно отказалась от обуви на каблуках. Она отметила, что полное восстановление ноги будет не столь быстрым, как хотелось бы. По прогнозам специалистов, полное выздоровление будет через полгода. Знаменитость подчеркнула, что о ней заботится супруг.