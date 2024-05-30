Появление в распоряжении Украины истребителей F-16 будет расценено Россией как сигнал Североатлантического альянса в ядерной сфере, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что это будет означать готовность НАТО применять любые методы в конфликте на Украине.

При этом сама по себе поставка истребителей не изменит на поле боя ничего, добавил Лавров. Российские ВС будут уничтожать эти самолеты точно так же, как и любую другую западную технику. То, что она умеет это делать, было неоднократно продемонстрировано на поле боя.

«Истребители F-16 долгое время являлись основным средством доставки в рамках так называемых совместных ядерных миссий НАТО. Поэтому не можем не рассматривать поставку данных систем киевскому режиму как преднамеренное сигнальное действие НАТО в ядерной сфере. Нам пытаются дать понять, что на Украине США и НАТО готовы буквально на все», – заявил министр иностранных дел России.

Напомним, что Нидерланды планируют в 2024 году отправить на Украину первую партию истребителей F-16.