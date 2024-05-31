В Киеве и на Западе не понимают, какой результате конфликта будет считаться «победой», заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что в противостоянии с РФ у ВСУ нет никаких конкретных целей и поэтому даже те люди, которые мечтают о «победе», не хотят вступать в ряды ВСУ.

«Пределы этой победы, я думаю, что они, и на Украине, я чувствую, скажем так, дискуссионны», – заявил министр.

Он высказал уверенность, что Киеву стоило бы выделить конкретные цели, к которым следует стремиться, а не продолжать третий год общаться с людьми расплывчатыми фразами.

Для Запада, по мнению Кулебы, победой будет вступление Украины в НАТО и Евросоюз. Идею о выходе на границы 1991 года поддерживают лишь несколько государств (несложно догадаться, что речь идет разве что о Польше и Прибалтике). Остальные уверены, что Киев должен отказаться от территорий ради мира.