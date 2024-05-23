22 мая в Симферополе, Республика Крым, произошла массовая драка, в которой приняло участие около 30 человек. Инцидент произошел на улице Артиллерийской, в районе местной школы. Видеозапись драки была опубликована в Телеграм-канале «Mash на волне».

Как сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков, полицейские задержали участников драки. Зачинщиками конфликта оказались родные братья, один из которых несовершеннолетний.

«Ими оказались местные жители Симферополя, один — несовершеннолетний… Причиной инцидента стал бытовой конфликт между родными братьями», – написал Крючков.

Отмечается, что братья поссорились из-за крупной суммы денег. Младший брат работал на стройке и сумел скопить 250 тысяч рублей. Их мать взяла эти деньги без ведома сына и оплатила услуги адвоката, нанятого для старшего сына, который является подозреваемым по уголовному делу, связанному с похищением человека.

16-летний подросток решил вызвать брата «на стрелку». На помощь братья с каждой стороны взяли своих друзей. По итогу сотрудники полиции составили протоколы за нарушение общественного порядка.